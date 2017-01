Bern will «mustergültige Abstimmung» in Moutier

Versiegelte Abstimmungsurne im Rathaus von Moutier. (Archivbild) © Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Der Kanton Bern, die Gemeinde Moutier und der Bund bemühen sich um eine «mustergültige Abstimmung» am 18. Juni in Moutier. Das haben sie am Dienstag an einer gemeinsamen Medienkonferenz bekräftigt.