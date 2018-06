St. Gallen führt E-Voting ein

Ein Mann studiert am Laptop die Unterlagen für eine Abstimmung per e-Voting (Archivbild) © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA BELLA

Der Kanton St. Gallen will das Abstimmen per Internet in allen Gemeinden einführen. Dies hat der Kantonsrat am Mittwoch in erster Lesung beschlossen – trotz Bedenken der SVP wegen der Sicherheit. Seit September 2017 läuft ein Pilotversuch.