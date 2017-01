Kanton Wallis will weiteren Jungwolf erlegen

Der Kanton Wallis will ein weiteres Jungtier des Rudels in der Augstbordregion erlegen. (Archivbild) © KEYSTONE/GRUPPE WOLF SCHWEIZ

Der Kanton Wallis will nach dem Abschuss vom 22. Dezember einen weiteren Wolf aus dem Rudel in der Augstbordregion erlegen. Der Entscheid erfolgt, nachdem eine neue Wölfin in der Region identifiziert wurde.