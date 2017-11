Kanton will St.Galler Feuerwehren entmachten

Die St.Galler Bestimmungen rund um Brandschutz und Feuerwehr sind in die Jahre gekommen. Das aktuell geltende Gesetz stammt au dem Jahr 1968. Deshalb sieht der Kanton St.Gallen Handlungsbedarf. Die Regierung will den Feuerschutz neu regeln und hat dazu einen Vorschlag ausgearbeitet, den sie nun in die Vernehmlassung gibt.

Zentrale Beschaffung teurere Einsatzgeräte

Der Vorschlag der Regierung sieht vor, dass besonders teure Einsatzgeräte wie etwa Hubretter, Autodrehleitern und mobile Grossventilatoren neu durch den Kanton koordiniert beschafft und zentral stationiert werden. Dies erlaube einerseits die Anzahl der benötigten Einsatzgeräte zu senken, als auch deren Stückpreis bei einer gemeinsamen Beschaffung, schreibt die Regierung.

Heute bestimmen die Feuerwehren innerhalb ihrer Region selbst, wo die speziellen Einsatzgeräte parkiert sind. «Wenn die Standorte kantonal festgelegt werden würden, könnten die Anzahl der Geräte um je zwei pro Typ reduziert werden. Allerdings schränkt diese Umstellung die Feuerwehren ein», sagt Lukas Summermatter, Direktor der Gebäudeversicherung des Kantons St.Gallen. Die Gesetzesrevision brächte den Nachteil, dass die Feuerwehren teure Spezialfahrzeuge nicht mehr selbst auswählen und beschaffen könnten.

Summermatter versichtert, dass dieses Vorhaben den Einsatz im Notfall nicht erschweren und verkomplizieren würde. «Es gibt klare Vorgaben zu den Einsatzzeiten. Diese müssen auch eingehalten werden, wenn die Fahrzeuge an neuen Orten parkiert werden. Das Ziel wäre es, die Fahrzeuge so zu stationieren, dass die Einsatzzeiten eingehalten, gleichzeitig aber Fahrzeuge eingespart werden können.»

Feuerwehrdienst an mehreren Orten

Zudem will der Kanton mit der Revision das Milizsystem neu organisieren. Weil der Wohnort immer seltener auch dem Arbeitsort entspreche, soll der Feuerwehrdienst neu nicht nur am Wohn-, sondern auch an einem anderen, sinnvollen Ort geleistet werden können, wie etwa dem Arbeitsort. «Für die Feuerwehren brächte das einen entscheidenden Vorteil. Denn sie haben oft das Problem, dass die Feuerwehrleute tagsüber nicht am Wohnort sind und daher die Zahl verfügbarer Einsatzkräfte im Notfall sehr begrenzt ist», sagt Summermatter.

Brandschutzbestimmungen werden gelockert

Mit der Revision werden auch die Brandschutzbestimmungen gelockert. Künftig wird unter anderem nicht mehr in jedem brandschutztechnischen Bewilligungsverfahren eine brandschutztechnische Bauabnahme notwendig sein.

Weiter sollen periodische Feuerschauen nur noch bei Gebäuden mit einer grossen Personenbelegung sowie bei solchen mit einem hohen Anteil an technischen Brandschutzeinrichtungen und/oder vorgeschriebenen organisatorischen Massnahmen durchgeführt und auf Kontrollen vor Erteilung einer brandschutztechnischen Bewilligung ganz verzichtet werden. Schliesslich soll das Kontrollintervall bei wärmetechnischen Anlagen neu in Abhängigkeit des Verbrauchs und der Besonderheiten einer Anlage zwischen Kaminfeger und Eigentümer vereinbart werden.

Gemeinden dürfen sich frei organisieren

Die Regierung will zudem die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden im Bereich der Aus- und Weiterbildung neu organisieren. Künftig soll der Kanton für die Grundausbildung aller Feuerwehrleute zuständig sein und nicht mehr nur für die Grundausbildung der Kaderleute. «Auf diese Weise können alle vom neuen Feuerwehr-Ausbildungszentrum in Bernhardzell profitieren», erklärt Summermatter. Weiter will der Kanton, dass Offiziere und Unteroffiziere periodisch einen kantonalen Weiterbildungskurs besuchen.

Das Vernehmlassungsverfahren zum totalrevidierten Gesetz über den Feuerschutz liegt bis am 5. Januar 2018 auf.

