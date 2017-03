Der Verkehr staut sich im Rosenbergtunnel in Richtung Wil. © Screenshot gevi.ch

Eine Panne sorgt am Freitagnachmittag im Rosenbergtunnel in St.Gallen für einen über 30 Minuten langen Stau. Das Pannenauto bliebt kurz nach 14 Uhr in Fahrtrichtung Wil stehen. Die Autobahn ist nur noch einspurig befahrbar, zurzeit wird das Auto abgeschleppt, wie die Kantonspolizei mitteilt.