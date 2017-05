Kardinal Pell muss Anklage fürchten

Ist mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert: der australische Kardinal George Pell. (Archiv) © Keystone/AP/Andrew Medichini

Der australische Kurienkardinal George Pell – einer der höchsten Würdenträger im Vatikan – muss in seiner Heimat mit einer Anklage rechnen. Ihm wird zur Last gelegt, als junger Priester in den 1970er und 1980er Jahren mehrere Jungen sexuell belästigt zu haben.