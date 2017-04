Karfreitagsprozessionen ziehen durch die Jerusalemer Altstadt

Äthiopische Pilger an der Karfreitagsprozession in Jerusalem. © KEYSTONE/AP/DAN BALILTY

In der Altstadt von Jerusalem haben die religiösen Feierlichkeiten zum Karfreitag begonnen. Christen gedenken dabei des Todes von Jesus Christus am Kreuz. Tausende Pilger gingen in Prozessionen über die Via Dolorosa.