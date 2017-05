Kariem Hussein zum Saisonstart über der 50-Sekunden-Marke

Kariem Hussein bekam in der chinesischen Metropole aufgezeigt, dass er diesen Sommer noch mehr als einen Zacken zulegen muss, um an den Weltmeisterschaften in London im August in den Final vorzustossen. Auf Bahn 9 laufend verlor der Thurgauer bereits nach Rennhälfte den Kontakt – nicht nur zum klaren Sieger Bershawn Jackson (USA/48,63). Ausser Reichweite geriet auch sein einziger Konkurrent aus Europa, der neben ihm gestartete Este Rasmus Mägi. Der Osteuropäer war 2014 an den EM in Zürich hinter Hussein Zweiter geworden und erreichte nun in Schanghai in 49,38 den 3. Rang, unmittelbar vor dem Olympiasieger Kerron Clement (USA).

(SDA)