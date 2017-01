Karlspreis 2017 für britischen Historiker Garton Ash

Timothy Garton Ash: "Bedeutender englischer Europäer und europäischer Engländer." (Archivbild) © Keystone/DPA dpa-Zentralbild/Z1032/_ARNO BURGI

Der britische Historiker Timothy Garton Ash erhält den Karlspreis 2017. Das Werk des herausragenden Wissenschaftlers sei Anstoss einer vor allem in Europa notwendigen Debatte über Normen und Werte, erklärte das Karlspreis-Direktorium am Sonntag in Aachen.