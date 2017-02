Karnevalswagen bricht in Rio de Janeiro zusammen

Helfer versorgen Verletzte nach dem Unfall mit einem Karnevalswagen im Sambódromo in Rio de Janeiro. © KEYSTONE/AP/LEO CORREA

Bei einem weiteren Unfall mit einem Karnevalswagen im Sambódromo in Rio de Janeiro sind 17 Menschen verletzt worden. Am frühen Morgen (Ortszeit) fielen Teile des bunt geschmückten Wagens der Sambaschule «Unidos da Tijuca» in sich zusammen.