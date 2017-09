Karolina Pliskova wehrte einen Matchball ab

Karolina Pliskova quält sich in den Achtelfinal © KEYSTONE/AP FR103966/JASON DECROW

Karolina Pliskova hält sich mit viel Mühe im US Open. Die Weltranglistenerste setzt sich nach abgewehrtem Matchball gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 3:6, 7:5, 6:4 durch.Wie schon in der 2. Runde musste Pliskova auch auf dem Weg in den Achtelfinal über die volle Distanz gehen.