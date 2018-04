Rüebli sind am beliebtesten

Rüebli sind in der Schweiz hoch im Kurs: 7,9 Kilogramm werden jährlich pro Kopf gegessen. An zweiter Stelle der Gemüse-Hitparade folgen Tomaten. (Symbolbild) © Keystone/Christof Schürpf

In der Schweiz werden von den Gemüsen am liebsten Karotten gegessen: 7,91 Kilogramm werden jährlich pro Kopf verzerrt, total 66’629 Kilogramm. Das Rüebli konnte damit den Spitzenplatz halten. An zweiter Stelle folgt die Tomate mit 6,61 Kilogramm pro Kopf.