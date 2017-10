Kastelruther Spatzen und die «Tränen der Dolomiten»

Norbert Rier und seine Kollegen sind seit Jahren überzeugende Botschafter ihrer Südtiroler Heimat. Mit dem neuen Album und dem Titel «Tränen der Dolomiten» ist ihnen wieder ein thematisch breit gefächertes, wiewohl auch regional verwurzeltes Werk gelungen.

Die Spatzen erzählen Geschichten von Menschen, ihre Schicksalen aber auch von der Schönheit ihrer Heimat Südtirol. Den sieben Spatzen gelingt es auf besonders einfühlsame Art ihre Themen nicht mit Klischees zuzukleistern. Vielmehr sind es Norbert Riers Stimme und der klassische Spatzen Sound, basierend auf glasklaren Bläser-Sections im Zusammenspiel mit fein gewobenen, harmonischen Arrangements, weshalb die Lieder sich eine derart breite Publikumsschicht erobern.

Lieder, die Geschichten erzählen oder die Sprache ihrer Herzen ist Musik

Eine der großen Stärken der Spatzen ist es, Menschen musikalisch die Hand zu reichen, ihnen Mut zu schenken und sie zu motivieren das Schicksal zu meistern. Die Botschaft: Gib nicht auf! Du kannst es aus eigener Kraft schaffen! Selbst wenn es nicht gerade so ist wie man es sich vorstellt, ist noch lange nicht Schluss!

«Die Tränen der Dolomiten» das Titellied der neuen CD widmen die Spatzen einem Thema, welches nicht nur in unruhigen Zeiten Erinnerungen wachhalten soll. Es ist 100 Jahre her, da wurde in den Dolomiten gekämpft. Die Schlachten im Hochgebirge forderten auf grausame Weise ihre Opfer und noch heute sind die Wunden des 1. Weltkrieges in dem atemberaubenden Panorama der Dolomiten vorhanden. Wie Narben kleben die ehemaligen Geschützstellungen im Fels. Unvorstellbar, dass diese Berge Kriegsschauplatz waren. Die Kastelruther Spatzen haben sich, auch ob des Erinnerungsjahres an diese Zeit, des Themas angenommen. Die Botschaft die dahinter steht eindeutig und sie lautet: «Nie wieder» und «Wehret den Anfängen». Das Lied, es steht in erster Linie für Zusammenhalt. Für Europa und ein friedliches Zusammenleben von Nachbarn. Der positive Aspekt ist dabei eindeutig im Vordergrund. Lernen aus der Vergangenheit – uns allen zuliebe!

Die Heimat der Kastelruther Spatzen ist – und das darf ruhig so stehen bleiben – ein absolutes Schmuckkästchen. An der Nord-Süd-Schnittstelle gelegen und mit den Dolomiten gesegnet, ist Südtirols Schönheit einzigartig.

Wie ihr Video zum Lied «Die Tränen der Dolomiten» entstanden ist haben die Spaten ebenfalls festgehalten.

Das grosse jährliche Kastelruther Spatzenfest findet auch dieses Jahr wieder vom 6.-8. Oktober statt. Anschliessend ab Mitte Oktober unterzieht sich der Leadsänger der Kastelruther Spatzen einer Herz OP. «Bei einer jährlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass eine Herzklappe Verkalkungen aufweist und deshalb nicht mehr richtig schliesst. Der Grund dafür könne eine verschleppte Grippe oder gar eine Lungenentzündung sein.» steht auf der Website der Kastelruther Spatzen. Aus diesem Grund werd sich Norbert in einer renomierten deutschen Klinik operieren lassen. Norbert Rier ist zuversichtlich und will ab Ende November wieder mit seinen Spatzen unterwegs sein. Wir wünschen viel jetzt schon Gute Besserung.

Video: facebook / Kastelruther Spatzen