Katalanen beginnen mit Schlangestehen vor Wahllokalen

Unabhängigkeits-Befürworter protestierten lautstark in Barcelona im Vorfeld zur geplanten Abstimmung am Sonntag. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA EFE/JUAN CARLOS CARDENAS

Mit einem umstrittenen Referendum über die Loslösung von Spanien fordert die Region Katalonien am Sonntag die Zentralregierung in Madrid heraus. Am frühen Morgen bildeten sich laut Augenzeugen vor Wahllokalen in Barcelona erste Schlangen.