Katalanische Regierung will am Sonntag 2315 Wahllokale öffnen

Ungeachtet eines gerichtlichen Verbots und des Widerstands aus Madrid will die Regierung in Katalonien über die Unabhängigkeit abstimmen lassen. In den über 2300 Wahllokalen sollen am Sonntag solche Urnen stehen. © Keystone/EPA EFE/ANDREU DALMAU

Ungeachtet des Verbots des Verfassungsgerichts und des Widerstands aus Madrid will die Regionalregierung in Katalonien beim Unabhängigkeitsreferendum am Sonntag 2315 Wahllokale öffnen lassen. Die Abstimmung findet zwischen 9 und 20 Uhr statt. Das sagte Regierungssprecher Jordi Turull am Freitag.