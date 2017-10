Katalanisches Parlament stimmt für Unabhängigkeit

Demonstranten mit Fächern in den Farben der katalanischen Flagge protestieren in Barcelona. Das Parlament Kataloniens hat am Freitag die Unabhängigkeit von Spanien erklärt. © Keystone/AP/SANTI PALACIOS

Das katalanische Parlament hat am Freitag für die Unabhängigkeit von Spanien gestimmt. Die Abgeordneten in Barcelona votierten in geheimer Abstimmung für die Loslösung der autonomen Region von der Zentralregierung in Madrid ohne jedoch eine Frist festzulegen.