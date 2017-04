Katamaran «Race for Water» lichtet den Anker gegen Plastik im Meer

Am Sonntagnachmittag verliess der Solar-Katamaran den Hafen von Lorient, um seine 5-jährige Weltreise anzutreten. © Pierre Bouras / Race for Water

Der Katamaran «Race for Water», ehemals «PlanetSolar», ist am Sonntag von Lorient in Westfrankreich aus in See gestochen. Die Expedition soll ein Zeichen setzen gegen die Verschmutzung der Weltmeer mit Plastikmüll.