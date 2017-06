Katar kauft US-Kampfflugzeuge für zwölf Milliarden Dollar

Das Golfemirat Katar kauft US-Kampfflugzeuge vom Typ F-15 für zwölf Milliarden Dollar. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA

Ungeachtet der schweren diplomatischen Krise am Golf haben die USA den Verkauf von Kampfjets vom Typ F-15 an Katar besiegelt. Verteidigungsminister James Mattis unterzeichnete am Mittwoch eine entsprechende Vereinbarung mit dem katarischen Kollegen Khalid al-Attiyah.