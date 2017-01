Katastrophenhelfer bergen übrige Vermisste tot aus Lawinen-Hotel

Rettungskräfte auf Skiern treffen beim Lawinen-Hotel Rigopiano in den Abruzzen ein. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA CNAS/ITALIAN MOUNTAIN RESCUE/CNAS HANDOUT

Nach dem Lawinenunglück in Italien haben die Katastrophenhelfer alle noch Vermissten tot aus den Trümmern des Hotels in den Abruzzen geborgen. 29 Leichen wurden insgesamt gefunden, wie die Feuerwehr kurz nach Mitternacht am Donnerstag mitteilte.