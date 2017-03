Katastrophenschäden haben sich fast verdoppelt

Das Erdbeben auf der japanischen Insel Kyushu vom April war das grösste Einzelereignis im Katastrophenjahr 2016. Es verursachte allein einen wirtschaftlichen Gesamtschaden von zwischen 25 und 30 Milliarden Dollar. (Archiv) © KEYSTONE/AP Kyodo News/MUNEYUKI TOMARI

Erdbeben, Stürme, Überschwemmungen und Waldbrände haben 2016 in vielen Regionen der Welt schwere Verwüstungen angerichtet. Die wirtschaftlichen Gesamtschäden stiegen auf das höchste Niveau seit 2012 an und kehrten so den Abwärtstrend der letzten Jahre um.