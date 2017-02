Kate Upton ist auf dem SI-Cover zurück

Kate Upton reiste mit Fotograf Yu Tsai für das Shooting nach Fidschi. Für die blonde Schönheit ist es bereits das fünfte Mal, dass sie in der legendären jährlichen Badeanzug-Ausgabe vorkommt.

Upton erschien erstmals 2011 in der «SI Swimsuit». Für ihren Auftritt wurde sie gleich zum «Rookie of the Year» (Debütantin des Jahres) gewählt. 2012 und 2013 war sie das Cover-Girl des Magazins.

Jetzt ist sie zurück. Gleich drei verschiedene Cover wird es für die Swimsuit-Ausgabe 2017 geben. «Wir hatten ursprünglich nicht drei Cover geplant», sagt Swimsuit-Redaktor MJ Day. Weiter: «Als wir mit Kate arbeiteten, versuchten wir so viele verschiedene Looks und jedes Bild kam besser zurück als das letzte.»

Auch Kate Upton freute sich: «Insbesondere in diesem Jahr, in dem es in der Swimsuit-Ausgabe um Frauen jeden Alters und egal welche Figuren geht. Das sind die Kampagnen, die ich machen will.»

Für die 24-Jährige gehe es um «die Balance zwischen harter Arbeit und gesundem Essen und trotzdem das Leben zu geniessen und auch einmal mit dem eigenen Körper zufrieden sein, auch wenn er vielleicht nicht perfekt ist».

Nicht perfekt? Als Gegenbeweis hätten wir hier noch ein «Best-of-Gif» von ihr:

