Beim «Lip Sync Battle» tritt Kate Upton diese Woche gegen Ricky Martin an. Ihre Version des Britney-Spears-Songs «Baby One More Time» wurde auf YouTube schon über 1,5 Millionen Mal angeschaut. Völlig zu recht!

Vom Einsatz offensichtlich begeistert ist auch Jury-Mitglied Chrissy Teigen:

Die ganze Show wird am Donnerstag ausgestrahlt.

(red.)