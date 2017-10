Kater Gnömli – der taube Passagier

Kater Gnömli ist ein Abenteuer-Kätzli. Obwohl er nichts hört, wagt er sich immer wieder auf gefährliche Reisen. Der Kater klettert in den Motorraum von geparkten Autos und fährt heimlich mit. Sehr zur Sorge seiner Besitzer.

«Wir müssen ihn schützen»

Gnömli ist gehörlos und lebt schon seit seinem ersten Lebensjahr im Büsi- und Papageienhof in Dicken im Toggenburg. Von dort aus startet er jeweils seine gefährlichen Reisen. «Wir müssen ihn unbedingt schützen», sagt Marcel Jung, Gründer und Leiter des Büsi- und Papageienhofs, gegenüber 20 Minuten. Schon oft hatte sich der Kater mit den Reisen in Gefahr gebracht. Vor einem Jahr kam Gnömli mit einem verletzen Schwanz nachhause. «Er war bestimmt wieder irgendwo mitgefahren und holte sich dabei die Verletzung», so Jung weiter. Der Schwanz musste anschliessend amputiert werden.

Gnömli auf der Autobahn

Nach diesem Vorfall dachte Marcel Jung, Gnömli hätte daraus gelernt und mit den Ausflügen sei jetzt Schluss. Doch erst letzten Dienstag passierte es erneut: Vor dem Hof stand ein Besucher-Auto und Gnömli kletterte wieder in den Motorraum. Der Autofahrer fuhr nichtsahnend bis nach St.Gallen. Wegen stockenden Verkehrs im Rosenbergtunnel verlangsamte der Fahrer das Tempo. Gnömli stieg mitten im Tunnel aus und spazierte über die Autobahn. Nur dank einem aufmerksamen Autofahrer, welcher den Kater ins Auto nahm, blieb der Kater unverletzt.

Schluss mit den Ausflügen

Dank einem Chip konnte Gnömli wieder sicher nachhause gebracht werden. Für Marcel Jung war klar, jetzt ist Schluss mit den riskanten Ausflügen. «Man muss sich vorstellen, wäre der Fahrer mit 100 km/h unterwegs gewesen – das wäre brutal ausgegangen», sagt er gegenüber 20 Minuten. Der Büsi – und Papageienhof in Dicken besitzt nun ein neues Gehege – mit diesem soll Kater Gnömli in Zukunft von den Autos ferngehalten werden.



(kov)