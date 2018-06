Kathrin & Peter – Feiern in der griechischen Nacht

Mittlerweile blicken Kathrin und Peter auf über 150 TV-Auftritte, zahlreiche Charterfolge, mehrere Tourneen sowie unzählige Live-Auftritte im In- und Ausland zurück. Ihre Energie und Ideen konnten sie dabei mit namhaften Produzenten, Textern, Künstlern sowie Kreativen der deutschsprachigen Musikbranche ausleben. Mit ihrer Musik und ihren unterhaltsamen Bühnenprogrammen machen sie unzählige Menschen glücklich. Ihre Fans lieben ihre Authentizität und Nahbarkeit. Nun folgt die nächste Auskopplung aus ihrem aktuellen Album „ Glücksgefühl“ mit dem Titel « Feiern in der griechischen Nacht». Thematisch geht es um alles was im Leben wirklich zählt, eingekleidet in schönen Metaphern. Natürlich spielt auch die Liebe eine Rolle – das ganz besondere Glücksgefühl im menschlichen Leben. Von Momenten, in denen es zu kribbeln beginnt, im Bauch ein Schwarm bunter Schmetterlinge startet und sich tiefe Blicke treffen. Momente, in denen wir Liebe zu Menschen empfinden, mit welchen die Melodie des Lebens in all seinen Variationen am schönsten erklingt.

“Feiern in der griechischen Nacht” soll alle Hörer auf eine Reise voller glückserfüllter Momente mitnehmen. Die natürliche Sympathie, welche Kathrin & Peter ausstrahlen, ist eben nicht nur bei den Live-Auftritten zu sehen. Mag sich auch noch so viel in der Welt verändern – es ist einfach schön, dass es Künstler wie Kathrin und Peter gibt, bei denen man darauf vertrauen kann, dass sie auch weiterhin unbeirrt ihren Weg gehen.

Im August 2014 konnten wir von Radio Melody mit Katrin & Peter im Europapark Rust nach der Sendung «Immer wieder sonntags» ein Interview führen: