Katja Grossmann verpasst Gold nur knapp

Grosser Erfolg für Katja Grossmann: An der Junioren-WM in Are gewann die Berner Oberländerin Silber in der Abfahrt © Swiss Ski

Katja Grossmann gewinnt an den Junioren-Weltmeisterschaften in Are die Silbermedaille in der Abfahrt. Die knapp 20-jährige Bernerin musste sich im schwedischen Skiort nur um zwei Hundertstelsekunden der Amerikanerin Alice Merryweather geschlagen geben.