Ein 1969 von Robert Crumb gezeichnetes Cover von einem "Fritz the Cat"-Cover hat bei einer Auktion einen Spitzenwert erzielt. (Archivbild)

Ein Katzen-Comic hat bei einer Auktion in den USA einen Rekord aufgestellt. Ein 1969 von Robert Crumb gezeichnetes Cover von einem «Fritz the Cat»-Comic sei für 717’000 Dollar versteigert worden, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions am Dienstag mit.