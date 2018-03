Kein Anstehen mehr an Rhema-Kassen

Das Gerippe der Messehallen der Rhema auf dem Allmendplatz in Altstätten steht grösstenteils. «Die Böden sind verlegt, die Wände stehen. Nun werden die Dachblachen eingezogen, Heizungen installiert und mit dem Innenausbau begonnen», sagt Messeleiter Simon Büchel. Trotz Kälte wird überall emsig gearbeitet. Gestartet wird am Auftaktwochenende vom 27. und 28. April in den Unterhaltungshallen. «Wir starten am Freitag unter anderem mit den einheimischen Fäaschtbänklern und Mike Candys», verrät Büchel. Die Messe findet dann vom 2. bis 6. Mai statt. Neu können die Tickets für die Messe und Tagungen online gekauft werden.

Keine Wartezeiten an den Kassen

Zum ersten Mal bietet die Rhema dieses Jahr die Möglichkeit, die Eintrittstickets zur Messe und den verschiedenen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Sportdialog und dem Gwerblertag online über ein neues Ticketsystem zu kaufen und sich so allfällige Wartezeiten an den Kassen zu ersparen. «Wir haben eine komplett neue Homepage aufgesetzt, dort sind die Tickets erhältlich», sagt Messeleiter Büchel. «Die Tickets können ausgedruckt oder abgespeichert werden. So kann man direkt auf das Gelände, ohne dass man noch für die Karten anstehen muss. Den Ticketverkauf vor Ort wird es aber weiterhin geben.»

Zone für Eltern-Taxis

Auch im Bereich Verkehr gibt es dieses Jahr Neuerungen an der Rhema, es wird eine sogenannte Kiss-and-Ride-Zone in Zusammenarbeit mit der Fleuben-Garage an der Oberrieterstrasse eingerichtet. Diese erlaubt ein sicheres Ein- und Aussteigen von Personen, die an die Messe chauffiert werden. «In den letzten Jahren mussten wir feststellen, dass die Halteverbotszonen entlang der Staatsstrasse besonders von den sogenannten Eltern-Taxis oft missachtet wurden. Dies ist uns aus Sicherheitsgründen ein Dorn im Auge. Um die Situation zu entschärfen, haben wir nun diese Kiss-and-Ride-Zone initiiert», erläutert Simon Büchel. Dabei erwähnt er, dass ab 20 Uhr wie im vergangenen Jahr nur Personen ab 18 Jahren der Eintritt gewährt wird.

Handwerk, Leidenschaft und Fleiss

Zum ersten Mal findet die Rhema unter einem Leitthema statt. Das diesjährige Motto lautet «Handwerk, Leidenschaft und Fleiss». Passend dazu findet vom 2. bis 6. Mai die Meisterschaft der Schreiner und Möbelfabrikanten statt, als Qualifikation für die Swiss Skills in Bern. 36 Nachwuchsschreiner stellen auf dem Allmendplatz im hinteren Teil der Halle 3 ihr Können unter Beweis. Die Teilnehmer für die Qualifikation an der Rhema kommen aus den Kantonen St.Gallen, Thurgau, Appenzell Inner- und Ausserrhoden, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Tessin und Aargau. «Gerade in Anbetracht der Nachwuchs-Rekrutierung für das Schreinergewerbe ist die Durchführung einer solchen Meisterschaft von grosser Bedeutung. Es gibt selten eine Möglichkeit, unseren Beruf einer so breiten Öffentlichkeit vorzustellen», sagt Marcus Gächter, Präsident der Vereinigung der Rheintaler Schreinermeister.

Keine Rhema ohne Party

Auch dieses Jahr kommt der Ausgang für die Rhema-Gänger nicht zu kurz. Am Auftaktwochenende treten die Rheintaler Stimmungsmacher «Fäaschtbänkler» auf. Während der Messetage sorgt unter anderem die Partyband «7Promille» für musikalische Unterhaltung. In den Messe-Hallen werden wieder verschiedene Stegreif-Formationen auftreten.

(kov)