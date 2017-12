Kein Comeback von Stan Wawrinka in diesem Jahr

Stan Wawrinka muss sein Comeback nach der Knieverletzung noch etwas nach hinten verschieben © KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Stan Wawrinka (ATP 9) kehrt nicht wie erhofft noch in diesem Jahr zurück. Der Romand hat seine Teilnahme für das Exhibition-Turnier in Abu Dhabi abgesagt.«Ich bin noch nicht in der Lage, auf diesem Level zu spielen», gab der 32-Jährige bekannt.