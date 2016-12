Kein Feuerwerk auf dem Klosterplatz

“Die Bevölkerung wird ersucht, Raketen, Vulkane, Knaller und ähnliches gar nicht erst mitzunehmen”, heisst es im Communiqué der Staatskanzlei St.Gallen vom Mittwoch. Das Risiko für Unfälle und Brände sei zu gross, wenn sich eine Menschenmenge auf dem Klosterplatz versammle.

Auch für die Bauten des Unesco-Weltkulturerbes wären Feuerwerke zu gefährlich. Daher ist das Abfeuern von Raketen schon seit jeher verboten. Ein weiteres Problem sind die Scherben von zerschlagenen Flaschen, die nach Silvester auf dem Rasen des Klosterplatzes zurückbleiben. Dies führt in der wärmeren Jahreszeit immer wieder zu Verletzungen bei Kindern und Hunden.

Weil es schon lange nicht mehr geregnet hat und es an vielen Orten in der Schweiz daher sehr trocken ist, gilt dieses Jahr an Silvester Vorsicht beim Anzünden von Feuerwerk. Auf der Gefahrenkarte für Naturgefahren seht ihr, in welchen Gebieten man dieses Jahr besser ganz auf Knallkörper verzichtet.

(SDA/red)