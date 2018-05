Kein neuer Spieler-Vertrag in Zug für Josh Holden

Die Zentralschweizer möchten Holden laut «Luzerner Zeitung» in der Organisation halten. Aber selbst für eine Anstellung als Junioren-Trainer würde laut Klub-Angaben Holden den Schweizer Pass benötigen, auf den der Kanadier aber immer noch wartet.

Holden spielt seit 13 Jahren in der Schweiz und kam 2008 von Langnau in die Zentralschweiz. Für das National-League-Team von Zug hat der Center seither in 491 Meisterschaftsspielen 455 Skorerpunkte erzielt (185 Tore, 275 Assists).

In der letzten Saison kam Holden auf 36 Punkte in 31 Swiss-League-Spielen sowie fünf Punkte in 19 National-League-Partien. In der höchste Schweizer Liga hatte Holden vor seinem Engagement in Zug für Fribourg-Gottéron und die SCL Tigers gespielt.

