Er wurde dank seiner Routine und seiner Spielübersicht, aber auch dank seinen Stärken im Abschluss und beim Bully ein Leistungsträger beim EVZ.

In 117 Einsätzen in der National League A erzielte Immonen je 40 Tore und Assists. Im Jahr 2011 gehörte er dem finnischen Weltmeister-Team an.

(SDA)