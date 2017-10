Kein NHL-Team will Streit

Kein Abnehmer gefunden: Der bei Montreal nicht mehr erwünschte Mark Streit konnte sich (noch) nicht für ein neues NHL-Team empfehlen © KEYSTONE/AP The Canadian Press/RYAN REMIORZ

Die Karriere von Mark Streit in der NHL könnte am Freitag ein Ende gefunden haben. Der von Montreal auf die Waiver-Liste gesetzte 39-jährige Verteidiger wird von keinem anderen Team übernommen.Streit müsste nun theoretisch in der AHL für das Farmteam Laval Rocket spielen.