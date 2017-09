Im Gossauer Industriegebiet fuhr am Samstagmorgen um 04.30 Uhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto aus der Lagerstrasse. Obwohl er den Rechtsvortritt hätte achten müssen, bog der Fahrer in die Strasse ein. Just in diesem Augenblick kam auf der Hauptstrasse ein 29-Jähriger mit seinem Auto daher und es kam zum Crash.

Wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt, mussten beide Autofahrer ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von 15’000 Franken.

(red)