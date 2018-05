Kein Ruhestand für das «Denver-Biest»

Das nimmermüde "Denver-Beast" Joan Collins feiert heute seinen 85. Geburtstag. (Archivbild) © Keystone/AP Invision/CHRIS PIZZELLO

Als «Denver-Biest» Alexis Carrington wurde Joan Collins weltberühmt. Das ist Jahrzehnte her, doch mit 85 Jahren hat die Schauspielerin kaum an Biss verloren. Ab September wird die «wahre Hollywood-Legende» in einer Show aus dem Nähkästchen plaudern.