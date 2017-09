Kein «Schnellster Rotmöntler» wegen Eltern

«Dä schnellscht Rotmöntler» ist seit 20 Jahren ein fester Bestandteil des Schulsportags der Primarschule. Doch dieses Jahr hat die Schule den Wettlauf aus dem Programm gestrichen, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Dass die Mädchen und Buben nicht um die Wette rennen dürfen, liege an deren Eltern. Denn vor einem Jahr sei der Wettlauf wegen des übertriebenen Ehrgeizes der Eltern derart ausgeartet, dass er nicht mehr im normalen Ablauf hätte stattfinden können.

Wettlauf löst bei Eltern Diskussionen aus

Wie das «Tagblatt» aus verschiedenen Quellen weiss, habe es nach den Rennen jeweils grosse Diskussionen gegeben. Die Eltern hätten nach dem Rennen die Ranglisten angezweifelt und sich über ungenaue Zeitmessungen beklagt. Dies hätte dazu geführt, dass die Lehrkräfte extrem genaue, digitale Zeitmessungen mit Zielfotos und Zeitlupe vornehmen mussten. In den Augen von Schuldirektor Markus Buschor ist ein solcher Aufwand übertrieben für einen Primarschulsporttag. Die Eltern hätten den Wettlauf zu wichtig genommen. Dabei haben sie laut Buschor Fairness und den sportlichen Gedanken vermissen lassen.

Geteilte Meinungen im Quartier

Dass «Dä schnellscht Rotmöntler» dieses Jahr nicht stattfand, wird im Quartier unterschiedlich aufgenommen. Gabriela Corell, Mutter einer Zweit- und einer Viertklässlerin, fand es nicht besonders schade, dass der Wettkampf dieses Jahr abgesagt wurde. «Ich habe den Wettlauf bisher jeweils als etwas zu ehrgeizig empfunden. Dieses Jahr war es wieder ein Sporttag für die Kinder und nicht für die Eltern. Das finde ich gut. Es soll ja schliesslich lustig sein und Spass machen», sagt sie. Zudem habe sie den Sporttag ohne Wettlauf viel entspannter wahrgenommen – auch weil er nicht so lange gedauert habe.

René Luder war sehr überrascht, dass die Schule den Wettlauf einfach aus dem Sporttag-Programm gestrichen hat, ohne die Eltern im Vorfeld zu informieren. «Es ist schade und unfair, dass man allen Kindern den Wettkampf wegnimmt, weil sich ein paar Eltern danebenbenehmen», sagt die Mutter von zwei Kindern. «Dä schnellscht Rotmöntler» sei nämlich der wichtige athletische Teil des Sporttags neben den lustigen Spielen wie Sackspringen und dem Eierlauf.

Vor allem bei den Kindern sorgt die Absage für Enttäuschung. «Ich war sehr traurig, weil ich auch extra ein bisschen für das Wettrennen trainiert habe», sagt Shanija. Die Viertklässlerin hatte sich auf «Di schnellschte Rotmöntlerin» gefreut und wollte allen zeigen, was sie kann. «Ich wollte Erste oder Zweite werden», sagt die Zehnjährige. Doch sie sei ja noch zwei Jahre in der Primarschule und hoffe, dass sie in der fünften und sechsten Klasse wieder antreten könne.

