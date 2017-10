Kein Sieger im Challenge-League-Kellerduell

Konrad Fünfstück holt mit Wil im Kellerduell der Challenge-League einen Punkt © KEYSTONE/EDDY RISCH

Der FC Wil kommt in der 12. Challenge-League-Runde zum dritten Punktgewinn seit Anfang August. Die Ostschweizer spielen in Wohlen 2:2.Caine Keller und Roman Kienast sorgten in der zweiten Halbzeit mit ihren Toren für eine 2:1-Führung. Kilian Pagliuca traf in der 76.