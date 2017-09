Kein Tram für die Stadt St.Gallen

«Der Kanton und die Stadt St.Gallen sehen zum heutigen Zeitpunkt keinen dringenden Handlungsbedarf, ein Tram in der Stadt St.Gallen zu planen. Der Entscheid basiert auf finanziellen, städtebaulichen und verkehrstechnischen Faktoren. Die Option Tram wollen Kanton und Stadt jedoch langfristig offen halten», schreiben die Behörden in einer Medienmitteilung.

Kanton und Stadt haben nebst Kapazitäts- und Wirtschaftlichkeitskriterien auch städtebauliche, siedlungspolitische und imagebezogene Überlegungen berücksichtigt. Auch wenn ein Tram-System durchaus als Generator für die Entwicklung der Stadt und ihrer Quartiere erkannt wurde, wurden die Vorteile des Bus-Systems unter den heutigen Voraussetzungen höher eingestuft.

Tram wäre zu langsam und zu teuer

Ein Bus-System sei flexibler und könne schneller auf Veränderungen des Strassenraums reagieren. Baustellen an Strassen und Werken haben geringere Auswirkungen auf ein Bus- als auf ein Tram-System. Dazu kommt, dass ein Tram aus Kostengründen weniger dicht verkehren würde als ein Bus. Der Bus bietet den Passagieren also einen dichteren Takt. Ebenso benötigt der Bus keine Schienen, was zum einen tiefere Infrastrukturkosten zur Folge hat und zum anderen die Sturz- und Unfallgefahr vor allem für Velofahrende reduziert. Schliesslich können starke Steigungen mit Bussen deutlich besser bewältigt werden als mit dem Tram.

Passagieraufkommen wird beobachtet

Die Option Tram soll jedoch langfristig offen gehalten werden. Wenn künftig entlang der möglichen Hauptachse gebaut wird oder Plätze neu gestaltet werden, wollen Kanton und Stadt eine mögliche Tramführung berücksichtigen. Dies betrifft auch den Standort des möglichen Tramdepots. Die städtische Direktion Bau und Planung erarbeitet nun Grundlagen für ein notwendiges Areal. Gleichzeitig beobachten Stadt und Kanton die effektive Entwicklung des Passagieraufkommens, damit die Planung des St.Galler Trams wieder aufgenommen werden könnte.

