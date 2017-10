Keine Asylsuchenden, keine Stelle

Zwei der sechs Asylzentren im Kanton St.Gallen werden geschlossen. © KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Die Zahl der Asylsuchenden in St.Gallen nimmt immer mehr ab. Dies zwingt den Kanton dazu, zwei Zentren in Wil und im Neckertal per Ende November zu schliessen. Insgesamt 22 Mitarbeiter können dadurch nicht mehr länger beschäftigt werden.