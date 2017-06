Keine Dunkelheit mehr in der Nacht

Im stark besiedelten Mittelland wird es wegen des vielen Lichts in der Nacht nicht mehr richtig dunkel. Im Bild der Nachthimmel über Zürich. (Archivbild) © Keystone/ALESSANDRO DELLA BELLA

Im Schweizer Mittelland und auch im Jura wird es nachts nicht mehr vollständig dunkel, weil immer von irgendwo her künstliches Licht kommt. Wer vollständige nächtliche Dunkelheit erleben will, muss in die Berge reisen.