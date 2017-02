Keine Flugshow mehr nach Zwischenfall mit Seilkamera in St. Moritz

Das PC-7-Team fliegt regelmässig über St. Moritz. Hier im vergangenen Jahr beim FIS Weltcup Final. (Archivbild) © Keystone/GIAN EHRENZELLER

Ein Flugzeug der PC-7-Fliegerstaffel der Schweizer Luftwaffe hat am Freitagmittag an der WM in St. Moritz das Tragseil einer SRF-Seilbahnkamera zertrennt. Die Kamera fiel in den Zielraum und landete im Schnee. Verletzt wurde niemand.