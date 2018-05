Keine Gnade für die Aufsteiger

Kanada, im Bild Jordan Eberle, kannte mit Südkorea keine Gnade. Gleich mit 10:0 fertigte der Titelfavorit den Aufsteiger ab. © Keystone/AP/Petr David Josek

Die Titelfavoriten Russland und Kanada zeigen an der WM in Dänemark mit den Aufsteigern keine Gnade. Kanada gewinnt gegen Südkorea 10:0, Russland fertigt Österreich in der Schweizer Gruppe 7:0 ab.