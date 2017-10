Keine Hängebrücke zum Geburtstag

Das Ländle veranstaltet zu seinem 300. Geburtstag im Jahr 2019 eine grosse Feier. Mit einer Hängebrücke auf einem Wanderweg wollten die Liechtensteiner sich selbst beschenken. Daraus wird nun aber nichts.

Klares Nein von zwei Gemeinden

Die elf Gemeinden des Fürstentums hätten sich am Bau der Jubiläumsbrücke finanziell beteiligen müssen. Gegen den Gemeindekredit haben die Bürger von Balzers und Vaduz jedoch das Referendum ergriffen. In einer Volksabstimmung am Sonntag wurde der Kredit abgelehnt. In Vaduz sagten 63,25 Prozent der Stimmbürger «Nein», in Balzers waren es gar 71,2 Prozent.

Jubiläumsbrücke ist vom Tisch

Auch wenn nur zwei der elf Gemeinden gegen die Jubiläumsbrücke vorgingen, ist das Projekt nun vom Tisch. Die Gemeinderäte haben dem Projekt im Vornherein nur unter dem Vorbehalt zugestimmt, dass sich auch alle Gemeinden finanziell beteiligen.

Die Kosten für die 240 Meter lange Brücke hätten rund 1,2 Millionen Franken betragen. Nebst den Gemeinden hätte sich auch der Staat beteiligt. Die Planung der Brücke war bereits weit fortgeschritten, wie die Regierung an einer Medienkonferenz Anfang Juli mitteilte. Seit Jahrzehnten haben alle Gemeinden im Liechtenstein kein gemeinsames Projekt mehr realisiert. «Ich glaube, das ist ein historischer Schritt, mit dem wir zusammenrücken und wieder einmal schauen, was wir sind und was wir erreicht haben», sagte Regierungsrätin Aurelia Frick damals.

(enf)