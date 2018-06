Keine ist heisser als Kate Upton

Jeweils mit der Juli/August-Ausgabe des Magazins veröffentlicht «Maxim» die vielbeachtete «Hot 100»-Liste mit den aktuell schönsten Frauen der Welt. Ok, das ist natürlich Geschmackssache.

Gerade rechtzeitig zum Geburtstag, Kate Upton wird am 10. Juni 26 Jahre alt, wurde sie dieses Jahr zur «heissesten Frau» gewählt, entsprechend ziert sie das Cover des Magazins:

Im Interview sagt Upton: «Ich arbeite sehr hart an mir selbst: Ich will mich gut fühlen, ich trainiere, ich fühle mich stark. Jetzt die Nummer 1 in der Hot-100-Liste zu sein, ist eine Belohnung für diese harte Arbeit.»

«Maxim»-Chef Robert Price will die Wahl aber nicht einfach nur als Schönheitswettbewerb sehen: «Es geht um so viel mehr als sichtbare Schönheit, obwohl die Frauen dieses Kriterium natürlich erfüllen. Es geht heutzutage mehr denn je auch um intelligente und starke Frauen, die sich durchsetzen können, sich nicht auf ihre Rolle reduzieren lassen und anderen Frauen ein Vorbild sind.»

Kate Upton hat vergangenes Jahr Justin Verlander geheiratet.

Die weiteren 99 Plätze der Liste wird das Magazin in den nächsten Tagen veröffentlichen. Bis dann kannst du in unserer Kate-Upton-Galerie die aktuelle Gewinnerin bestaunen. Oder in der zweiten Galerie nochmals alle bisherigen Gewinnerinnen Revue passieren lassen.

(red.)