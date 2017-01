Keine Klage gegen Fiat-Erben nach vorgetäuschter Entführung

Fiat-Erbe Lapo Elkann kommt in den USA mit einem blauen Auge davon. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/CLAUDIO ONORATI

Der Fiat-Erbe Lapo Elkann kommt nach einer vorgetäuschten Entführung mit einem blauen Auge davon. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan entschied, von einer Klage abzusehen und den Fall zu den Akten zu legen, wie ein Sprecher am Mittwoch in New York mitteilte.