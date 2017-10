Keine lange Anlaufzeit für Aussenminister Cassis

Das Feiern hat ein Ende: Am Mittwoch hat Ignazio Cassis seinen ersten Arbeitstag als Bundesrat. (Archivbild) © KEYSTONE/TI-PRESS/FRANCESCA AGOSTA

Morgen Mittwoch tritt Ignazio Cassis sein Amt als Bundesrat an. Eine Anlaufzeit ist ihm nicht vergönnt: Der neue Aussenminister nimmt gleich am ersten Tag an einer Sitzung der Landesregierung teil.