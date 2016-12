Keine Nachtzüge an Weihnachten

Wer an Heiligabend oder am 25. Dezember gerne nach Zürich oder Winterthur in den Ausgang gehen will, kommt nach Mitternacht nicht mehr nach Hause. Der Zürcher Verkehrsbund ZVV hat mitgeteilt, dass an Weihnachten keine Nachtzüge fahren. «Die meisten verbringen Heiligabend und Weihnachten zuhause mit der Familie, deshalb ist die Nachfrage an diesen Tagen sehr gering. Ausserdem wollten wir unserem Personal ermöglichen, dass auch sie zuhause Weihnachten feiern können», sagt Manuela Engeli von der Medienstelle des ZVV.

Am 24. und 25. Dezember gilt deshalb der gleiche Fahrplan wie unter der Woche. Dies bedeute, dass die meisten letzten Züge rund um Mitternacht verkehren. «In der Vergangenheit fiel Weihnachten oft auf einen Wochentag. Auch an diesen Tagen galt der normale Fahrplan», sagt Manuela Engeli. Nicht betroffen sind Verbindungen in der Nacht von Freitag auf Samstag (23. auf 24. Dezember) und am darauffolgenden Silvester-Wochenende.

Für die Ostschweiz gibt es unter anderem diese Änderungen:

Winterthur – Frauenfeld

Letzte Verbindung um 00.45 Uhr (normalerweise 03.36 Uhr)

Winterthur – St.Gallen

Letzte Verbindung um 00:43 Uhr (normalerweise 03:36 Uhr)

Zürich HB – Chur/Sargans

Letzte Verbindung um 00:20 Uhr (normalerweise 03:05 Uhr)

Zürich HB – Rapperswil

Letzte Verbindung um 00:25 Uhr (normalerweise 04:18 Uhr)

Zürich HB – Wattwil

Letzte Verbindung um 23:09 Uhr (normalerweise 04:05 Uhr)

Alle Änderungen können auf der Seite des ZVV abgerufen werden.

(abl)