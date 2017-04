Merkel warnt Briten vor Brexit-Illusionen

Vor dem EU-Sondergipfel hat die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag im Bundestag in Berlin London vor negativen Folgen durch den Brexit gewarnt. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Kurz vor dem EU-Sondergipfel zum Brexit am Samstag in Brüssel zeigt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel klare Kante. Grossbritannien könne als künftiger Drittstaat nicht gleich oder gar besser gestellt werden als EU-Mitglieder, sagte sie am Donnerstag im Bundestag.