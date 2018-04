Keine schnelle Lösung in Italien

Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella empfängt derzeit die Parteichefs, um über eine Regierungsbildung zu sprechen. (Archiv) © KEYSTONE/EPA ANSA / QUIRINALE PRESS OFFICE/PAOLO GIA / HANDOUT

Die schwierigen Gespräche über eine Regierungsbildung in Italien sind in die nächste Runde gegangen – mit wenig Aussicht auf eine schnelle Lösung. Staatspräsident Sergio Mattarella empfing am Donnerstag zunächst die Sozialdemokraten.