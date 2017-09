«Keine Zweifel» an Messis Verbleib bei Barcelona

Messis Vater soll demnach das Papier bereits unterzeichnet haben.

«Es ist alles vereinbart und unterzeichnet», sagte der bereits kritisierte Bartomeu in einem Interview mit der Zeitung «Sport». Zur offiziellen Verlautbarung fehle lediglich noch ein Foto, das Messi selbst bei der Unterschrift zeige. Aktuell befindet sich der Topspieler beim argentinischen Nationalteam.

Schon vor zwei Monaten vermeldete Barcelona die Übereinkunft über eine Vertragsverlängerung mit seinem Star bis 2021. Sein derzeitiger Kontrakt läuft mit Saisonende aus, was nun Spekulationen auslöste, Messi wolle den Verein vielleicht doch verlassen. Laut Bartomeu gibt es am Verbleib aber keine Zweifel. «Der Vertrag ist mit 30. Juni gültig, dem selben Tag, an dem er geheiratet hat.»

(SDA)