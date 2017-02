Trotz verpasstem Weltrekord freut sich der Kenianer Wilson Kipsang über seinen Sieg beim Tokio-Marathon © KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA

Der Kenianer Wilson Kipsang verpasst den angestrebten Marathon-Weltrekord in Tokio nur um 61 Sekunden. Auf dem flachen Kurs sicherte sich der 34-Jährige in 2:03:58 Stunden überlegen den Sieg.Die Bestmarke seines Landsmanns Dennis Kimetto (2:02:57) war bis Kilometer 30 in Reichweite.